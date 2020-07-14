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14.07.2020 - 12:18 | | AA

Ters yönde ilerleyen araç kazaya sebep oldu! Ölü ve yaralılar var

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1  kişi yaralandı.

Ters yönde ilerleyen araç kazaya sebep oldu! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Meltem Ö. (32) idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, Çeşme gişelerinde ters yöne girdi.

Otoyolda yaklaşık 40 kilometre boyunca ters yönden ilerleyen araç,  Karaburun Kavşağı yakınlarında, Karaburun'dan Çeşme yönüne giden Nurullah Gül  (32) yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Ters yönde ilerleyen araç kazaya sebep oldu Ölü ve yaralılar var

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye  ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nurullah Gül'ün olay yerinde  hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Meltem Ö'nün hayati  tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan araştırmada, Meltem Ö'nün  psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı, Çeşme'de bir akaryakıt  istasyonunda eşiyle tartıştığı ve eşi market bölümündeyken araca binerek ters  yönden uzaklaştığı belirlendi.

 

 

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