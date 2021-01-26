MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tesadüfen oradaydı! Saldırıya uğradı
ABONE OL
26.01.2021 - 22:10 | | DHA

Tesadüfen oradaydı! Saldırıya uğradı

İzmit'te A.İ.A., otoparkın önünde durduğu sırada hareket halindeki bir otomobilde bulunan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda A.İ.A. kolundan yaralanırken, bu sırada tesadüfen otoparkta bulunan M.Ü.O. ise kalçasından vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Olay saat 20.00 sıralarında İzmit Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerindeki Gökkuşağı İş Merkezi'nin otoparkında meydana geldi. Beyaz bir araçla bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otoparkta bulunan A.İ.A.'ya doğru ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Kolundan yaralanan A.İ.A., kanlar içerisinde yerde kalırken, o sırada tesadüfen olay yerinde bulunan M.Ü.O. ise kalçasından vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan A.İ.A. ve M.Ü.O., ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde araştırma yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişi yada kişilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Tesadüfen oradaydı Saldırıya uğradı

 

    Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne’den giriş yaptıEdirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli’de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Youtuber Fariz B. hakkında flaş karar

    Youtuber Fariz B. hakkında flaş karar

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    Mozart gemisine yapılan saldırıda ölen Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

    Mozart gemisine yapılan saldırıda ölen Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet