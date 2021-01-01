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01.01.2021 - 11:37 |

Teselli ikramiyesi ne kadar? İşte 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre teselli ikramiyesi ödülü

Son zamanlarda büyük heyecan yaratan yılbaşı çekiliş günü dün akşam gerçekleşti. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. "9884757" şanslı 7 numarayı bir numara ile kaçıran vatandaşlar ise teselli ikramiyesi alacak. Peki, 2021 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? İşte merak edilenler...

Teselli ikramiyesi ne kadar? İşte 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre teselli ikramiyesi ödülü

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sona ermesinin ardından büyük ikramiye kazanan numara araştırılmaya başladı. "9884757 numaralı çeyrek bilete çıkan ikramiye tam 25 milyon ödül veriyor. Peki, bir numara ile büyük ikramiyeyi kaçıran vatandaşlar ne kadar para alacak?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanıyorlar.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2021 yılbaşı özel çekilişi için belirlenen teselli ikramiyesi tam 100 bin TL olacak. Fakat çeyrek, yarım, tam bilete göre tutarlar değişiklik gösterecek.

Tam bilet; 100 bin TL,

Yarım bilet; 50 bin TL

Çeyrek bilet; 25 bin TL teselli ikramiyesi alacaklar.

 

Milli Piyango Sorgulama

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
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