Testeredeki DNA aydınlattı

Feride Ercan’ı Ankara’da buluştuktan sonra öldürüp, elektrikli testereyle parçalara ayırarak sobada yakmaktan tutuklanan Hikmet Yalçınkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararın gerekçesinde elektrikli testere üzerinden alınan DNA örneklerinin, Feride Ercan’ın kız kardeşi H.Ö.’den alınan DNA dizileri ile uyumlu olduğu, bu şekilde sanık tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılan kişinin maktüle Feride Ercan olduğunun Adli Tıp Kurumu raporuyla kesin olarak tespit edildiği belirtildi. Gerekçede, “Sanık Yalçınkaya’nın inkara yönelik ceza almaktan kurtulma amaçlı dosya kapsamı delillerle uyumlu olmayan savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.



