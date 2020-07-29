MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi karantinaya alındı
ABONE OL
29.07.2020 - 15:42 | | DHA

Testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi karantinaya alındı

Kayseri'de, koronavirüs testi pozitif çıkan mobilya işçisi Nuh B.'nin (32) yaşadığı ev, karantinaya alındı.

Testi pozitif çıkan mobilya işçisinin evi karantinaya alındı

Melikgazi ilçesindeki Anafartalar Mahallesi'nde yaşayan mobilya işçisi Nuh B., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Nuh B. hastanede tedaviye alınırken, eşi ve 2 çocuğu ise evde karantinaya alındı. Ailenin oturduğu dairenin kapısına polis ekipleri tarafından şerit çekilerek, eve giriş ve çıkışlar yasaklandı. Dairede yaşayan ailenin yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

 

Üsküdar'da bulunan iguanaya 'Bayram' adı verildiÜsküdar'ın Altunizade semtinde bir bahçede bulunan iguana 'Bayram' ismi verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya'nın bebeğinin durumu iyi

Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya'nın bebeğinin durumu iyi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Son dakika... MSB duyurdu! Sahil Güvenlik 28 göçmeni kurtardı

Son dakika... MSB duyurdu! Sahil Güvenlik 28 göçmeni kurtardı

Sıradaki Haber