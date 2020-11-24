Testis ağrısı Kovid belirtisi mi?

İngiliz basınında büyük ses getiren çalışmaya göre, testislerde yaşanan ağrı ve şişkinlik, koronavirüsün nadir görülen belirtilerden biri olabilir. İstanbul’da 49 yaşındaki bir hastanın testislerinde yoğun ağrı ve şişkinlik şikayetiyle başvurduğu hastanede, yapılan kovid testi pozitif çıktı. Öksürük, yüksek ateş, koku ve tat alma gibi belirtilerin hiçbirini taşımayan hastadaki ağrının ilk görülen belirti olduğu belirtildi. Habere göre, söz konusu vakanın bu şekilde tanı koyulan ilk örnek olduğu belirtilirken, hastalığın testislerde uzun dönemli etki ve hasara yol açabileceği ifade edildi. Ancak uzmanlara göre tek vakadaki semptom belirleyici olamaz.

Sürpriz olmaz

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı): “Teorik anlamda mümkün. Çünkü bu hastalığın en sık görülen komplikasyonlarından bir tanesi damar komplikasyonları. Testis damarlarında olması mümkün.

Prof. Dr. Haluk Eraksoy (İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı): “Bunun muayene ile de desteklenmesi gerekir. Yaygın bir şikayet veya tutulum değil. Yarın bir gün koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş, erkeklerin kısırlığının belli bir oranda görülmesi sürpriz olmayacaktır.”

İltihap yaşanabilir

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu (Türk Üroloji Derneği İkinci Başkanı, İ.Ü. Tıp Fakültesi Androloji Anabilim Dalı Başkanı): “Kovide bağlı testis iltihabı olabilir. Testislerin viral enfeksiyona duyarlı olduğunu gösteren birçok çalışma var, virüsler testiste iltihaplanmaya yol açabilir.