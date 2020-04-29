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29.04.2020 - 10:18 | | DHA

Testleri pozitif çıkınca 2 sokak karantinaya alındı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, corona virüse yakalanan 2 kişinin yaşadığı 2 sokak karantinaya alındı.

Testleri pozitif çıkınca 2 sokak karantinaya alındı!

Kahta'da rahatsızlan 2 vatandaşın kaldırıldıkları hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. 2 vatandaş, tedaviye alındı. Kahta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da 2 hastanın yaşadığı, Turgut Özal Mahallesi 7009 Nolu Sokak ile Girne Mahallesi 6021 Nolu Sokak'ın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararla birlikte 2 sokağın giriş -çıkışları polis ekipleri tarafından kapatıldı.

 

 

 

 

Aylık 7 bin 500 lira maaşı var! Ama gelen yok...Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.
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