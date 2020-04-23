Tevazu Ne Demek? Tevazu Göstermek, Tevazu Sahibi Olmak Anlamı Nedir?

Tevazu kelimesi genellikle alçakgönüllü kişileri nitelemek için kullanılmaktadır. Bu kişiler, kendilerini diğer insanlardan daha yüksek ya da daha değerli görmemektedir. Tevazu sahibi bir insanda pek çok fazilet olduğu kabul edilmektedir. Affedici olmak, cömert olmak, kötülüğe karşılık vermemek ve fedakar olmak bu kavramın diğer getirileri arasındadır. Tevazu göstermek ve tevazu sahibi olmak terimleri de bu kelime kapsamında kullanılmaktadır.

Tevazu Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Alçakgönüllü olma durumu. Yalınlıktan ve gösterişsizlikten yana olma.

Tevazu göstermek: Kibirden ve buna benzer diğer duygulardan uzak kalarak, kendini diğer insanlardan değerli görmemek.

Tevazu sahibi olmak: Kendisinde bulunan maddi ve manevi değerlerden yoksun olan kişilere karşı haksızlık yapmama, mevki ya da mal varlığı ile kendini diğerleri ile kıyaslamama.