01.10.2020 - 09:54 |
Teve2 Digiturk kaçıncı kanal, uydudan nasıl izlenir? Teve 2, tivibu ve D-smart'ta hangi kanallarda?
Teve2 kanalının uydudan nasıl izleneceği ve Digiturk, D-Smart ve tivibu'da hangi kanallarda olduğu bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Rangers-Galatasaray maçı bugün oynanacak. Karşılaşma Teve 2 ekranlarında yayınlanacak. Peki Teve2 uydudan nasıl izlenir, Digiturk'te kaçıncı kanal?
Rangers - Galatasaray maçı bu akşam saat 21.45'de başlayacak. Rangers - Galatasaray karşılaşması Teve2 ekranlarında yayınlanacak. Maça kısa bir süre kala Teve2'nin nasıl izleneceği ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Teve2 Digiturk, D-Smart ve tivibu'da kaçıncı kanal?
TEVE2 DIGITURK KAÇINCI KANALDA?
Teve2 Digiturk 54.kanalda yer alıyor.
TEVE2 D-SMART KAÇINCI KANALDA?
Rangers-Galatasaray karşılaşması bugün Teve2'de yayımlanacak. Teve2 D-Smart'ta 21.kanalda bulunuyor.
TEVE2 UYDUDAN NASIL İZLENİR?
TURKSAT 4A 42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
TURKSAT 4A 42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk
TEVE2 TİVİBU'DA KAÇTA?
SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal