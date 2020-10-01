Teve2 Digiturk kaçıncı kanal, uydudan nasıl izlenir? Teve 2, tivibu ve D-smart'ta hangi kanallarda?

Rangers - Galatasaray maçı bu akşam saat 21.45'de başlayacak. Rangers - Galatasaray karşılaşması Teve2 ekranlarında yayınlanacak. Maça kısa bir süre kala Teve2'nin nasıl izleneceği ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Teve2 Digiturk, D-Smart ve tivibu'da kaçıncı kanal?

TEVE2 DIGITURK KAÇINCI KANALDA?

Teve2 Digiturk 54.kanalda yer alıyor.

TEVE2 D-SMART KAÇINCI KANALDA?

Rangers-Galatasaray karşılaşması bugün Teve2'de yayımlanacak. Teve2 D-Smart'ta 21.kanalda bulunuyor.

TEVE2 UYDUDAN NASIL İZLENİR?

TURKSAT 4A 42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

TURKSAT 4A 42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

TEVE2 TİVİBU'DA KAÇTA?

SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal