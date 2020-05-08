Teyzeye Anneler Günü mesajları 2020! İşte uzun,kısa ve anlamlı teyzeye Anneler Günü sözleri ve mesajı

Anneler Günü'ne kısa bir zaman kaldı. Bu özel günü kutlamak isteyenler anlamlı, güzel ve duygusal mesajları araştırıyorlar. Anneler Günü'nde teyzesinin Anneler Günü'nü kutlamak isteyenler ise teyzeler için de anlamlı mesajları arıyorlar. İşte teyzeye Anneler Günü mesajları...

TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım teyzem... Anneler günün kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim… Anneler Günün kutlu olsun!

Teyzem, bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum teyzeceğim!

Anne yarısı teyzem Anneler Günün kutlu olsun.

Dünyanın en güzel, en iyi teyzesi, Anneler Günün kutlu olsun..

Teyzem, hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..

Bana olan emeğini hiç bir zaman ödeyemem, Anneler Günün kutlu olsun teyzeceğim...

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Bağım olsa,bahçem olsa

İpek kumaş bohçam olsa.

Sabah olsa, akşam olsa

Annem gitmese yanımdan.

Her zaman baksam yüzüne,

Uyurum yatsam dizine.

Rastlamadım kem sözüne

Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem,

Canımı verir incitmem,

Annemsiz cennete gitmem

Onu severim canımdan….

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni