MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Teyzeye Anneler Günü mesajları 2020! İşte uzun,kısa ve anlamlı teyzeye Anneler Günü sözleri ve mesajı
ABONE OL
08.05.2020 - 11:30 |

Teyzeye Anneler Günü mesajları 2020! İşte uzun,kısa ve anlamlı teyzeye Anneler Günü sözleri ve mesajı

Anneler Günü Türkiye'de her yıl mayıs ayının 2.pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü için geri sayım yapılıyor. Corona virüs nedeniyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Annesi uzakta olanlar ise güzel mesajlar arıyorlar. Teyzeye Anneler Günü mesajı da aranan konular arasında bulunuyor. İşte teyzeye Anneler Günü mesajları...

Teyzeye Anneler Günü mesajları 2020! İşte uzun,kısa ve anlamlı teyzeye Anneler Günü sözleri ve mesajı

Anneler Günü'ne kısa bir zaman kaldı. Bu özel günü kutlamak isteyenler anlamlı, güzel ve duygusal mesajları araştırıyorlar. Anneler Günü'nde teyzesinin Anneler Günü'nü kutlamak isteyenler ise teyzeler için de anlamlı mesajları arıyorlar. İşte teyzeye Anneler Günü mesajları...

TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım teyzem... Anneler günün kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim… Anneler Günün kutlu olsun!

Teyzem, bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum teyzeceğim!

Anne yarısı teyzem Anneler Günün kutlu olsun.

Dünyanın en güzel, en iyi teyzesi, Anneler Günün kutlu olsun..

Teyzem, hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..

Bana olan emeğini hiç bir zaman ödeyemem, Anneler Günün kutlu olsun teyzeceğim...

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Bağım olsa,bahçem olsa
İpek kumaş bohçam olsa.
Sabah olsa, akşam olsa
Annem gitmese yanımdan.

Her zaman baksam yüzüne,
Uyurum yatsam dizine.
Rastlamadım kem sözüne
Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem,
Canımı verir incitmem,
Annemsiz cennete gitmem
Onu severim canımdan….

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni

 

Avcılar'da kendilerini sahile atan vatandaşlar spor yaptı, banklarda sohbet etti!Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! 3 kişi 13 yaşındaki kızı taciz etti

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! 3 kişi 13 yaşındaki kızı taciz etti

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

1400 yıllık 11 tarihi eserlerle yakalandılar!

1400 yıllık 11 tarihi eserlerle yakalandılar!

Sıradaki Haber