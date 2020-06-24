Tezgâhlar kalkan balığıyla şenlendi

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı tezgâhlara yansırken, avlanma yasağı sona eren kalkan balıkları balıkçıları sevindiriyor. Batı Karadeniz bölgesinde Türk karasularında avlanan kalkan balıklarının kilosu 100-120 TL arasında satılırken, Kuzey Ege’de tutulan sardalya da tezgâhlardaki yerini aldı.

Açık denizlerde avlanan endüstriyel balıkçılar, 1 Eylül 2020 tarihine kadar ağlarını denize bırakamayacak. Türk mutfağının vazgeçilmezi hamsi şimdilerde tezgâhlarda hiç görülmezken 15 Haziran’da sona eren kalkan av yasağı, balıkçıları az da olsa mutlu etti.



‘8-10 gün daha sürer’



Kıyı balıkçılarının tuttuğu kalkan balıklarının kilosu 100-120 TL arasından satışa sunuldu. Kadıköy, Beşiktaş ve Beyoğlu gibi merkezlerin balık pazarlarının tezgâhlarında görülen kalkan balıklarının yumurtlama dönemi sona erdiği için 10 güne kadar daha az yakalanacağı belirtildi.

Kadıköy Özmen Balıkçılık’tan Selim Türk, “Kalkan balıklarının erkek olduğunu ve Karadeniz kıyılarımızda özellikle İnebolu civarında yakalandığını söylüyoruz. Böylece mevsiminde taze ve güzel balığı yiyebilen tüketici memnun kalıyor. 2-5 kilo arasında değişen kalkan balığının satışı 8-10 gün daha sürer” dedi. Yaşar Çal ise, kalkan balığını pahalı bulanların sardalya tercih ettiğini belirterek, “Çanakkale-Gelibolu çevresinde tutulan sardalyanın kilosu 20 TL ve yenmesi için tam mevsimi. Balık çeşidi az olduğu için tezgâhlarımızı kalkan ve sardalya renklendiriyor” dedi.



‘Yumurtaları dökmüştür’



Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer ise kalkan av yasağının 15 Nisan’da başladığını, 15 Haziran’da sona erdiğini belirtti. Kalkan avının geçen hafta serbest kalmasıyla kıyı balıkçılarının Batı Karadeniz’de bol miktarda kalkan avladığını belirten Tuncer, “Bu dönemde Zonguldak’tan Sinop ve Kastamonu’ya kadar kalkan avlanır. Bugünler azalmaya başlayacağı günlerdir. Çünkü dişi kalkan yumurta dökmüştür ve derin suya yönelme eğilimindedir. Kıyı balıkçılığının gelişmesi balık ithalatının durdurulması gerekli. Yabancı ülkelerden getirilen balıklar yerli balığımızın değerini düşürüyor” diye konuştu.



Balık fiyatları



Av yasağı nedeniyle Türk mutfağının en çok tüketilen balığı hamsi tezgâhlarda hiç görülmüyor. Hamsinin tahtını bugünlerde istavrit ve sardalya paylaşıyor. Balıkların kilo fiyatları şöyle:



Sardalya: 20 TL

İstavrit: 35 TL

Çupra: 40-50 TL

Levrek: 40-50 TL

Norveç somon: 70 TL

Yerli somon: 35 TL