MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TGC’den Köklü’yü anma toplantısı
ABONE OL
15.02.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

TGC’den Köklü’yü anma toplantısı

“Kartopu cinayeti” olarak anılan olayda hayatını kaybeden gazeteci Nuh Köklü, ölümünün 5. yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenleyeceği programla anılacak.

TGC’den Köklü’yü anma toplantısı

Kadıköy’de kartopu oynarken çıkan tartışmada bir esnaf tarafından öldürülen gazeteci Nuh Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce Basın Müzesi’nde 17 Şubat Pazartesi günü anma toplantısı düzenlenecek. Saat 13.00’te başlayacak toplantıda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Sibel Köklü ve arkadaşları konuşacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Ülkedeki politik iklimin etkisiyle nefret cinayetiyle öldürüldüğü” gerekçesiyle Köklü’nün ismini TGC Basın Müzesi’ndeki ‘Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne 2015’te eklemişti.

Türkiye’de öldürülen 65. gazeteci olarak kayıtlara geçen Nuh Köklü, 1968 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara’da Mamak Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe, İstanbul Life dergisinde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün gazetesinin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti. Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Türkiye’ye döndüğünde Sabah gazetesi ve NTV’de çalıştı. Köklü öldürüldüğünde 47 yaşındaydı. 

 

 

Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TGC’den Köklü’yü anma toplantısı

TGC’den Köklü’yü anma toplantısı

Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Dev lunapark kapılarını açtı

Dev lunapark kapılarını açtı

Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

Sıradaki Haber