TGC’den Köklü’yü anma toplantısı

Kadıköy’de kartopu oynarken çıkan tartışmada bir esnaf tarafından öldürülen gazeteci Nuh Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce Basın Müzesi’nde 17 Şubat Pazartesi günü anma toplantısı düzenlenecek. Saat 13.00’te başlayacak toplantıda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Sibel Köklü ve arkadaşları konuşacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Ülkedeki politik iklimin etkisiyle nefret cinayetiyle öldürüldüğü” gerekçesiyle Köklü’nün ismini TGC Basın Müzesi’ndeki ‘Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne 2015’te eklemişti.

Türkiye’de öldürülen 65. gazeteci olarak kayıtlara geçen Nuh Köklü, 1968 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara’da Mamak Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe, İstanbul Life dergisinde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün gazetesinin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti. Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Türkiye’ye döndüğünde Sabah gazetesi ve NTV’de çalıştı. Köklü öldürüldüğünde 47 yaşındaydı.