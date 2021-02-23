Theta Healing Nedir, Ne İşe Yarar? Theta Healing Nasıl Yapılır?

Theta healing bir şifa tekniği olarak da bilinmektedir. Theta kelime anlamı bakımında teta dalgasında gelen teta anlamındadır. Healing ise İngilizce bir kelimedir. Healing iyileşme ya da yenilenme anlamında kullanılır. Yani iki kelime bir araya gelince teta iyileşmesi şeklinde Türkçeye çevrilebilir.



Theta Healing Nedir ve Ne İşe Yarar?



Tüm dünyada en çok uygulanan ve kabul gören iyileşme tekniğidir. Genelde çok ağır hasta olan kişilere uygulanmaktadır. Ağır kanser hastası ya da parkinson hastası olan kişilere uygulanır. Bu bakımdan herhangi bir sonuca varmak için bu seviyede olmak gereklidir.



Hastalarda genel olarak iyileşmeyi hedefler. İyileşmek isteyen insan bu yöntemi uygulayarak hastalığının daha hafif seyretmesini sağlar. Bu bakımdan tamamen iyileşme olmasa bile rahatsızlıkta biraz hafiflemeyi sağlayabilir.



Theta Healing Nasıl Yapılır?



Uygulama sırasında hasta kişi beyin frekansları ile iyileşmesi yönünde söylemlerde bulunulur. Tek seferde iyileşme görülmeyen hastalarda defalarca uygulamalar yapılabilmektedir. Enerji ile iyileşmeyi hedefler. Bu zaman alan bir durum haline de dönüşebilmektedir. Bu bakımdan pratik gerektiren bir iyileşme yöntemi olduğu da söylenebilir.



Bu inanca göre insanı iyi eden yine kendisi olacaktır. Bu inançtan sapmadan insan iyileşeceğine inanırsa bilinçaltı da ona katılır. Bu sayede bilinçaltı onu iyileştirmeye başlar. Bu bağlamda meditasyon ile benzerdir. Fakat theta healing daha çok ileri seviyedeki hastaların iyileşmesine yöneliktir. Bu yöntemler sık sık pratik yaparak iyileştirmeyi içerir.