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06.06.2020 - 04:17 | | AA

THY 10 Haziran'da Los Angeles'a özel sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için Los Angeles'tan 10 Haziran'da özel sefer düzenleyecek.

THY 10 Haziran'da Los Angeles'a özel sefer düzenleyecek

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşları için 10 Haziran'da Los Angeles yerel saatiyle 16.00'da Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a özel sefer düzenleneceği bildirildi.

Söz konusu uçuşun biletlerinin ABD'deki tüm Türk vatandaşlarına satışa sunulacağına işaret edilen açıklamada, "Bahse konu sefere sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunanlar kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Biletlerin THY çağrı merkezi ve "laxinfo@thy.com" adresi ile THY Los Angeles ofisinden temin edilebileceği vurgulandı.

Açıklamada, uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Kovid-19 tanısı konulanların uçağa kabul edilmeyeceği, ayrıca kabin içi bagajlara da müsaade edilmeyeceği belirtildi.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan'da Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

Ayrıca 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta Miami'den ve son olarak 3 Haziran'da yine Chicago'dan özel seferler yapılmıştı.

 

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