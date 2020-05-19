THY 19 Mayıs hatıra bileti al - THY 19 Mayıs uçak bileti nasıl alınır?

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. Peki bu özel ve anlamlı uçuşun önemi nedir? Twitter, Facebook, Instagram'da paylaşım sayıları artan THY 19 Mayıs özel uçuşu hakkında bilinmesi gerekenler ve Tarihi yolculuk kaydı hakkında merak edilenler...

THY 19 MAYIS ÖZEL UÇUŞU NEDİR?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ ÜCRETLİ Mİ?

THY 19 Mayıs bileti ücretsiz.

THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ



THY PAYLAŞIMI

"#TARİHİYOLCULUK

19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere,

Samsun’a uçuyoruz.



Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"