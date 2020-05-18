THY 19 mayıs tarihi yolculuk bileti alma ekranı... Hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Ücretli mi?

19 Mayıs günü İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi uçuş için Türk Hava Yolların'ndan (THY) mükemmel bir kampanya geldi. THY 19 mayıs tarihi yolculuk hatıra bileti kampanyası başlattı. Şu ana kadar 2 buçuk milyon biletini alırken hala bilet almayanlar HY 19 mayıs tarihi yolculuk hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Ücretli mi? sorularına cevap arıyor.

THY TARİHİ YOLCULUK 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Bu tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.

THY TARİHİ YOLCULUK (19 MAYIS) BİLETİ SATIN ALMA EKRANI TIKLAYINIZ