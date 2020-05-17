THY duyurdu! 2.5 milyonu geçti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek ve "TK1919" sefer sayısı ile icra edilecek uçuşla ilgili geri sayım başladı.

THY'nin tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu.

Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı.

THY Basın Müşaviri Üstün, Twitter'dan 19 Mayıs'taki anlamlı seferlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Üstün, "#TarihiYolculuk'ta 2.5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de 'http://tarihiyolculuk.com'dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım." ifadelerini kullandı.