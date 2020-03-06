THY ekibine karantina

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, 3 Mart’ta Türkiye üzerinden gelen Türk Hava Yolları’na ait uçakta bir yolcunun koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Singapur’da koronavirüs tanısı konan yolcu Fransız vatandaşı. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcu. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır” dedi.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun toplantısının ardından yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

“Avrupa’da ağırdan alınan tedbirler giderek ülkemizi risk altına sokuyor. Yurt dışına giden dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda. Vatandaşlarımız mümkün mertebe bu dönemde yurt dışına gitmemeli. Zorundaysa ülkeye dönüşlerinde rica ediyorum evde kendilerini izole etsinler. Bugüne kadar bin 363 numune çalışıldı. Pozitif hiçbir vaka olmadı. İran sınırından gelip gözlem altına aldığımız vatandaşların sayısı 53 kişi. Bilkent konukevinde kalanlarda da pozitif vaka yok. Onların sayısı da 68.”