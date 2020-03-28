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28.03.2020 - 19:15 |

THY hangi şehirlere uçuş yapacak? THY'nin uçuş yapacağı şehirler hangileri?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında peş peşe açıklamalar yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklama ile tüm yurt dışı uçuşlarının durdurulduğu ve sadece THY tarafından 14 şehre iç hat seferi yapılacağı duyuruldu. Peki THY hangi şehirlere uçuş yapıyor. İşte belirlenen şehirler...

THY hangi şehirlere uçuş yapacak? THY'nin uçuş yapacağı şehirler hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam yapılan açıklamanın ardından yeni corona virüsü tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda tüm yurt dışı uçuşları tamamen duyuruldu açıklamasının yapılmasının ardından THY tarafından sadece 14 şehre uçuş düzenleneceği açıklandı. Peki THY tarafından 14 şehire düzenlenen uçak seferleri hangi şehirlere düzenleniyor?

Uçuş yapılacak şehirler belli oldu

Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri açıkladı. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.

İşte uçuş yapılacak şehirler:

İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir.

THY hangi şehirlere uçuş yapacak THYnin uçuş yapacağı şehirler hangileri

 

 

 

 

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