BugÃ¼n Avrupaâ€™daki son rotalar olan Belarus, Bosna Hersek ve Romanya ile Afganistanâ€™a son kez uÃ§acak olan THY, yarÄ±ndan itibarenÂ 17 Nisanâ€™a kadar yalnÄ±zca ABD, Rusya, Etiyopya ve Hong Kongâ€™a sefer dÃ¼zenleyecek. THYâ€™nin kargo seferleri ve yurtiÃ§i uÃ§uÅŸlarÄ± ise devam edecek. Seferlerin durmasÄ± nedeniyle THY Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 28 bin 600 personelin Ã§oÄŸuna haziran ayÄ± sonuna kadar Ã¼cretsiz

izne ayrÄ±labilecekleri bildirildi.

THY, Ã‡inâ€™e baÄŸlÄ± Ã¶zel yÃ¶netim bÃ¶lgesi Hong Kongâ€™a uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±klasa da Hong Kong, 25 Martâ€™tan geÃ§erli olmak 14 gÃ¼n boyunca yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlerin Hong Kongâ€™a giremeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â





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