27.03.2020 - 07:00 | | AYÅžEGÃœL KAHVECÄ°OÄžLU Ankara
THY sadece 4 ülkeye uçacak
KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sÃ¼rerken TÃ¼rkiye bugÃ¼nden itibaren 21 gÃ¼n boyunca dÃ¶rt Ã¼lke hariÃ§ dÃ¼nyaya kapÄ±larÄ±nÄ± kapatÄ±yor. 100â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n Ã¼lkeyle kademeli olarak uÃ§uÅŸlarÄ± durduran TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), bugÃ¼n dÃ¶rt Ã¼lkeye son kez uÃ§acak.
AYÅžEGÜL KAHVECÄ°OÄžLU Ankara
BugÃ¼n Avrupaâ€™daki son rotalar olan Belarus, Bosna Hersek ve Romanya ile Afganistanâ€™a son kez uÃ§acak olan THY, yarÄ±ndan itibarenÂ 17 Nisanâ€™a kadar yalnÄ±zca ABD, Rusya, Etiyopya ve Hong Kongâ€™a sefer dÃ¼zenleyecek. THYâ€™nin kargo seferleri ve yurtiÃ§i uÃ§uÅŸlarÄ± ise devam edecek. Seferlerin durmasÄ± nedeniyle THY Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 28 bin 600 personelin Ã§oÄŸuna haziran ayÄ± sonuna kadar Ã¼cretsiz
izne ayrÄ±labilecekleri bildirildi.
THY, Ã‡inâ€™e baÄŸlÄ± Ã¶zel yÃ¶netim bÃ¶lgesi Hong Kongâ€™a uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±klasa da Hong Kong, 25 Martâ€™tan geÃ§erli olmak 14 gÃ¼n boyunca yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlerin Hong Kongâ€™a giremeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
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KKTC'den getirilen 170 öÄŸrenci ve 14 TIR ÅŸoförü NiÄŸde'de yurda yerleÅŸtirildiKuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öÄŸrenci ile 14 TIR ÅŸoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda gözlem altÄ±nda tutulacaklarÄ± NiÄŸde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleÅŸtirildi.