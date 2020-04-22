Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik Görevi Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Tıbbi terminoloji ve yönetmeliğe hakim olmak gerekmekle birlikte sabırlı ve güler yüzlü olan tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, kişiler ve kurumlar arasındaki yazışmaları gerçekleştirmektedir. Gün geçtikçe ilgi gören bir meslek haline gelen tıbbi dokümantasyon ve sekreter, geniş çalışma imkanları sunmaktadır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Görevi Nedir?

Hastadan gelen telefonlara cevap veren ve mesajları kaydederek doktora ileten tıbbi sekreter, hasta vizite tarihlerini ayarlamaktadır. Hasta mahremiyetine sadık kalmakla birlikte laboratuvar sonuçlarını ilgili personele iletmektedir. Faturalama işlemlerini gerçekleştiren tıbbi sekreter, doktorun takvimini ayarlayarak iş verimini yükseltmektedir. Hastane politikalarına ve prosedürlerine sadık kalan tıbbi sekreter, hastaları muayenehaneye kabul ederek kayıtlarını gerçekleştirmektedir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ne İş Yapar?

Hastalar ile görüşen ve hastaların acil durumlarına göre muayene sırasına sokan tıbbi sekreter, ameliyata girecek olan hastaların evraklarını tanımlamakla birlikte kontrolünü yapmaktadır. Randevu alarak gelmiş olan hastaların geçmiş dosyalarını arşivden çıkaran tıbbi sekreter, gerekli kontrollerden sonra doktora sunmaktadır.

Yeni gelecek hastaya dosya açmakla birlikte doktor tarafından muayene edilmiş olan hastayı ilgili birime yönlendirmektedir. Hastanenin genel işleyişi hakkında hastaların bilgilendirilmesi görevi de tıbbi sekretere aittir. Doğum ve ölüm tutanaklarını hazırlayan tıbbi sekreter, hastaneye günde kaç hasta geldiğini belirlemektedir. Sosyoekonomik açıdan sıkıntılı olan hastalar için SGK ile görüştürüp ayarlama yapmakta ve yönlendirmeyi sağlamaktadır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Nasıl Olunur?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik için 2 yıllık ön lisans programı tercih edilmelidir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünün amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine vakıf ve iyi iletişim kurabilen nitelikli insanlar yetiştirmektir. Hastaneye gelen hastaları karşılayan ve kayıtlarını tutan kişi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunudur. Günümüzde hastane sayılarının artması ile birlikte tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önem kazanmaktadır.