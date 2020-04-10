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10.04.2020 - 17:49 | | AA

Tıbbi yardım gönderilen İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gönderdiği tıbbi yardım İngiltere'ye ulaşırken İngiliz yetkililer, sağlık malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Tıbbi yardım gönderilen İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

Salgınla mücadele kapsamında, sağlık malzemelerini taşıyan Türk  Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi kargo uçağı, Londra yakınlarındaki  Brize Norton Askeri Havaalanına iniş yaptı.

Uçaktaki heyet, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak sağlık  malzemelerini İngiliz yetkililere teslim etti.

"DAYANIŞMA VE DESTEK GİRİŞİMİ"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, yaptığı açıklamada, yardımların, Türkiye'nin İngiltere'ye, bu salgın nedeniyle karşılaştığı sıkıntılı ve güç durum karşısında dayanışma ve destek girişimi  olduğunu söyledi.

Üssün, lojistik önemi dolayısıyla dışarıdan kimsenin içeri  alınmadığını aktaran Yalçın, uçaktaki Milli Savunma Bakanlığı heyetinin,  yardımları İngiliz yetkililere teslim ettiğini aktardı.

Yalçın, yardımların maske, tulum, eldiven, gözlük gibi sağlık  personelinin kullanacağı koruyucu ekipmanları içerdiğini kaydederek, Türk  heyetinin yanı sıra yardımı teslim alan İngiliz komutanla konuştuğu bilgisini de  paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, JOHNSON'A MEKTUP GÖNDERDİ

İngiliz komutanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19  tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği mektubu da aldığını belirten  Yalçın, komutanın, "böyle sıkıntılı bir zamanda yardımda bulunan" Türkiye'ye  teşekkür ettiğini aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton'un  da kendisini arayarak teşekkür ettiğini anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Zor zamandan geçiyoruz. Biz de burada bu zor zamanları, İngiltere'de  gözlemliyoruz. Başbakan Johnson'ın daha iyi olduğu haberini aldık, sevindik.  Dostumuz ve stratejik ortağımız İngiltere'ye, böyle bir dönemde insani yardım  yapmış olmak bizim için önemliydi."

"DOST, KARA GÜNDE BELLİ OLUR"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya  hesabından, "Dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'ye, bu cömert teklifi için çok  büyük teşekkürler. Bu koruyucu ekipmanlar, Kovid-19'la mücadelede ön safta yer  alan İngiliz sağlık çalışanları için hayati öneme sahip." açıklamasını yaptı.

Yardımın, böylesine zor zamanda dayanışma ve iş birliğinin harika bir  örneği olduğunu kaydeden Chilcott, "Dost, kara günde belli olur. Her alandaki iş  birliğimizin, daha sağlıklı gelecekte de artarak devam edeceğinden eminim."  ifadelerini kullandı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da yardıma ilişkin Twitter'dan, "NATO  Müttefikleri, Kovid-19'la ortak savaşımızda birbirlerine yardım ediyorlar."  paylaşımında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB, ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic  Raab ile önceki gün telefonda görüşmüştü.

Raab'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Kovid-19 salgınıyla  mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür edilerek, bunun  "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğu vurgulanmıştı.

İngiliz Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'a  gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etmişti.

 

 

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