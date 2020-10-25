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25.10.2020 - 02:48 |

Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta'da ticari taksiyle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet Kılıç'ın kullandığı 32 SN 241 plakalı motosiklet, Ulvikale Mahallesi Çarıksaraylar kavşağında Mehmet Çelik yönetimindeki 42 GAP 18 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve takside yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı


Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletin sürücüsü Kılıç, kurtarılamadı.

 

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