TIP Bayramı mesajları ve sözleri... Anlamlı, uzun ve kısa TIP Bayramı mesajları...

Zor günlerde, her daim ön saflarda, özveriyle çalışan, tüm sağlık çalışanları için bugün çok özel bir gün... Bugün TIP Bayramı... Gece gündüz demeden özellikle bugünlerde canhıraş çalışan sağlık çalışanları bu özel günde en güzel mesajları birbirlerine iletmek istiyor. Biz de sizler için anlamılı, uzun ve kısa TIP Bayramı mesajlarını derledik.

TIP BAYRAMI MESAJLARI

Dünyada olmadan yaşanamayacak tek şey sağlığımızdır. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyor, tüm sağlık personellerinin, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

Tüm hayatını başka insanları iyileştirmeye adadın. Tıp Bayramın kutlu olsun.

Sevgili doktorum, bugün eğer güne mutlu uyanabiliyorsam bu sizin sayenizde. Sizin ve ekip arkadaşlarınızın Tıp Bayramını kutlarım.

Hipokrat yemininin hakkını veren, her zaman şifalı ellerini iyilik, doğruluk, huzur ve sağlık için kullanan hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Sağlık personellerine gösterilen kaba davranışların sonsuza kadar yok olmasını diliyorim.

Ülkemizin 7 bölgesinde de köy, kent demeden görev alan, insan hayatının kutsallığına inanan tüm doktor ve hemşirelerin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sadece görevinizi yaptığını düşünürken bile binlerce kişiye umut ve mutluluk dağıtan bütün tıp sektörü çalışanlarının Tıp Bayramın kutlu olsun.

Tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutlar, sağlıklı bir toplum olabilme yolundaki katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasıiçin fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım.

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

14 Mart Tıp Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırladığınız dile getirip , onları mutlu edebilirsiniz. Haberimizden en güzel Tıp Bayramı mesajlarına ve tarihçesine ulaşabilirsiniz.

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı” kutlu olsun.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı” kutlu olsun.

“Beni Türk hekimlerine emanet edin.” M. Kemal ATATÜRK

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.