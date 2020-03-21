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21.03.2020 - 09:14 | | DHA

Tıp öğrencileri sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek

Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri ve diş hekimliği öğrencilerinin sağlık tesislerinde görevlendirilebilmelerini sağlayacak yönetmelik değişikliği yaptı.

Tıp öğrencileri sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak, "Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair" yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı:

"MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. 

Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır."

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