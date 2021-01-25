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25.01.2021 - 18:44 | | İHA

TIR bu hale geldi! Bunun adı mucize

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tırın başka bir tıra arkadan çarpması ile meydana gelen kazada TIR'ın kupası parçalanırken, tanınmaz hale gelen TIR kupasından şoför hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Saruhanlı ilçesi İzmir-Gebze-İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 27 AHD 90 dorse plakalı tuğla yüklü TIR, aynı istikamette seyreden A.T. idaresindeki 16 HEE 61 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ö. idaresindeki TIR'ın kupası parçalandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü S.Ö., paramparça olan kupadan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Ö., ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ucuz atlatılan kazada TIR şoförü S.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR bu hale geldi Bunun adı mucize

 

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