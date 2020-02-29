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29.02.2020 - 12:04 | | İHA

TIR devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikadan yeni çıkan sırıfır kilometre otomobilleri taşıyan TIR devrildi. Yeni araçlar yola saçılarak büyük hasar gördü.

TIR devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü

Bursa-İstanbul kara yolunun Dürdane mevkiinde Oyak Renault fabrikasından çıkan sıfır kilometre araçları taşıyan TIR rampadan inerken yan yattı. Kazada TIR sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, TIR'dan düşen sıfır kilometre araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı vatandaşlar yolun bir an önce açılması için otomobilleri kendi araçlarına bağlayarak yuvarlandıkları yerden çıkarttı.

Kaza yerinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi görev alırken, büyüklü küçüklü kurtarıcılar yolun bir an önce açılması için yağmur altında mücadele verdi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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