TIR otomobile Ã§arptÄ± 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Kaza saat 09.15 sÄ±ralarÄ±nda, TEM Otoyolu Ä°stanbul istikametiÂ ArifiyeÂ Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Osman BaÅŸar idaresindeki 34 AP 058 plakalÄ± TIR, Ã¶nÃ¼ndeÂ ilerlemekte olan otomobile Ã§arptÄ±. TIR Ã§arpmanÄ±n etkisiyle devrildi. KazadaÂ otomobildeÂ bulunanÂ Zehra Baz, Ä°brahim Halil Baz ve GÄ±yasettinÂ KadamÂ yaralandÄ±.Â
KazayÄ± gÃ¶renlerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan 3 kiÅŸiyiÂ Sapanca Devlet Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. Kaza nedeniyle ulaÅŸÄ±m tek ÅŸeritten saÄŸlanÄ±rken, soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
Â
Â
Geçen yÄ±l mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadÄ±n yine ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±Bursa'da geçtiÄŸimiz yÄ±l evinin önündeki doÄŸalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadÄ±n, yine mahalleyi birbirine kattÄ±. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadÄ±n, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlÄ±k ile direnerek, polisleri ölümle tehdit etti.