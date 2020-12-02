MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TIR park halindeki otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
02.12.2020 - 00:45 | | AA

TIR park halindeki otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR'ın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TIR park halindeki otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Ali K. (50) idaresindeki 27 BAA 29 plakalı TIR, Mehmet Kaçmaz (48) idaresindeki 31 K 9053 plakalı bariyerin kenarında park halindeki otomobile Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 19'uncu kilometresinde çarptı.

Otomobil sürücüsü Kaçmaz ile araçlarda bulunan Dilek Kaçmaz (50), Hasan Kalkan (26) ve Yağmur Kalkan (23) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının ise Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan TIR sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiKarabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korona aşısı son durum: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek, ücretsiz mi?

Korona aşısı son durum: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek, ücretsiz mi?

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet