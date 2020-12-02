02.12.2020 - 00:45 | | AA
TIR park halindeki otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR'ın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ali K. (50) idaresindeki 27 BAA 29 plakalı TIR, Mehmet Kaçmaz (48) idaresindeki 31 K 9053 plakalı bariyerin kenarında park halindeki otomobile Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 19'uncu kilometresinde çarptı.
Otomobil sürücüsü Kaçmaz ile araçlarda bulunan Dilek Kaçmaz (50), Hasan Kalkan (26) ve Yağmur Kalkan (23) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 yaralının ise Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan TIR sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.