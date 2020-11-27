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27.11.2020 - 14:01 | | DHA

TIR yandı, Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde seyreden TIRın motor bölümünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tünelin İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

TIR yandı, Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı

Olay, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halis Elikara yönetimindeki 34 JC 0616 plakalı TIRın, motoru kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiği gören sürücü Halis Elikara, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alan TIR, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Tünelin ulaşıma kapandığı sırada araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi. Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı. Yangında TIR hasar gördü. 

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