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24.03.2020 - 09:24 | | İHA

TIR’a arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti!

Yalova'da önünde seyreden TIR’a arkadan çarpan araç sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.

TIR’a arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre Kocaeli istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Taner Yılmaz (34) idaresindeki 77 AAC 097 plakalı otomobil Altınova ilçesi Kaytazderebeldesi sanayi mevkiine geldiğinde önünde seyreden TIR’ın ışıklarda durması sonrasında araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR’ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Taner Yılmaz araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri talihsiz sürücünün cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından çıkartabilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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