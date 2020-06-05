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05.06.2020 - 10:19 |

TIR'a çarpan araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı

Bolu'da, D-100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.

TIR'a çarpan araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Nihat Bodur idaresindeki 14 EL 967 plakalı hafif ticari araç, Hüseyin Akca yönetimindeki 41 TF 486 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Nihat Bodur ile yanında bulunan oğulları Ömer Bodur ve İrfan Bodur yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan baba ile oğulları, ambulanslarla, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Esenyurt'ta minibüsün 7 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kameradaEsenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan minibüsün sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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