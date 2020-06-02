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02.06.2020 - 18:32 | | DHA

TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esinde TIR'a Ã§arpan kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sadettin Akcan (65) hayatÄ±nÄ± kaybetti, eÅŸi Hayriye Akcan (57) yaralandÄ±.Â

TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda EreÄŸli- Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. PazarcÄ±lÄ±k yapan ve KutÃ¶ren Mahallesi'ndeki semt pazarÄ±ndan EreÄŸli'ye dÃ¶nen Sadettin Akcan yÃ¶netimindekiÂ 45 ZD 086 plakalÄ± kamyonet,Â Kerem Kalkan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 27 AEU 73 plakalÄ± TIR'a arkadan Ã§arptÄ±.Â 

Kazada kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sadettin Akcan ve yanÄ±ndaki eÅŸi Hayriye Akcan yaralandÄ±. AraÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ± Ã§ift, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±p, ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan Sadettin Akcan yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â 

YarÄ± çÄ±plak kadÄ±n ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±Samsunâ€™da yola atlayÄ±p kazaya sebep olan yarÄ± çÄ±plak kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± polis kurtardÄ±.
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