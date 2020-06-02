Kaza, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda EreÄŸli- Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. PazarcÄ±lÄ±k yapan ve KutÃ¶ren Mahallesi'ndeki semt pazarÄ±ndan EreÄŸli'ye dÃ¶nen Sadettin Akcan yÃ¶netimindekiÂ 45 ZD 086 plakalÄ± kamyonet,Â Kerem Kalkan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 27 AEU 73 plakalÄ± TIR'a arkadan Ã§arptÄ±.Â



Kazada kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sadettin Akcan ve yanÄ±ndaki eÅŸi Hayriye Akcan yaralandÄ±. AraÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ± Ã§ift, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lÄ±p, ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan Sadettin Akcan yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â