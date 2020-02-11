11.02.2020 - 03:56 | | İHA
TIR'ı tamir etmek isterken, canından oluyorlardı
Kayseri'de tamir etmek için yol kenarına alınan TIR'a, kamyonet çarptı. Kazada, bozulan TIR'ını tamir etmek isteyen şoför ile beraber 3 kişi yaralandı.
Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan I. yönetimindeki 70 EU 207 plaklı TIR, seyir halindeyken bozuldu. Sürücüsü tarafından yol kenarına alınan TIR'a, Seddat Y. yönetimindeki 38 LD 266 plakalı kamyonet çarptı.
Kazada, kamyonet içerisinde bulunan Ali B., Seçkin A. ile birlikte bozulan TIR'ını tamir etek için uğraşan Erdoğan I. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.