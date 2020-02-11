TIR'ı tamir etmek isterken, canından oluyorlardı

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan I. yönetimindeki 70 EU 207 plaklı TIR, seyir halindeyken bozuldu. Sürücüsü tarafından yol kenarına alınan TIR'a, Seddat Y. yönetimindeki 38 LD 266 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada, kamyonet içerisinde bulunan Ali B., Seçkin A. ile birlikte bozulan TIR'ını tamir etek için uğraşan Erdoğan I. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.