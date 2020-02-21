MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TIR'la tanker çarpıştı: 2 yaralı
ABONE OL
21.02.2020 - 12:06 | | DHA

TIR'la tanker çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, TIR ile çarpışan zift yüklü tanker devrildi. Her iki araç sürücüsünün yaralandığı kazada, tonlarca zift yola döküldü.

TIR'la tanker çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Atatürk Viyadüğünde meydana geldi. İskenderun yönünde ilerleyen Celal A. (45) yönetimindeki 73 SC 047 plakalı zift yüklü tanker ile aynı yönde ilerleyen Emin C.'nin (52) kullandığı 34 AC 8659 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araç devrildi. Tankerdeki tonlarca zift yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan her iki araç sürücüsünü Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen araçlar ile dökülen zift nedeniyle yol saatlerce trafiğe kapanırken, trafik polisleri yolda olası kazaya karşı güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kameradaİstanbul Şişli'de temizlik işçileri tarafından bulunan bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ormanda kan donduran olay!

    Ormanda kan donduran olay!

    İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

    İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

    Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

    Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

    Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

    Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

    Sıradaki Haber