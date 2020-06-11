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11.06.2020 - 14:45 | | AA

Tırtıl istilasına uğrayan köylerde kuş, keklik ve karıncalarla önlem alınacak

Son dakika haberi... Sivas'ın Zara ilçesinde köyleri istila eden tırtıllarla mücadelede kuş, keklik ve karınca kullanılacak.

Tırtıl istilasına uğrayan köylerde kuş, keklik ve karıncalarla önlem alınacak

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, tırtıl istilasından olumsuz etkilenen Çaylıca, Kardere ve Bolucan köylerinde incelemelerde bulundu.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Şimşek, bölgedeki 7 köyde yoğun tırtıl istilası yaşandığını söyledi.

Köy muhtarları ve bölge insanlarıyla yaptıkları görüşmelerde ciddi rahatsızlıklara rastladıklarını anlatan Şimşek, "Çalışan orman işçileri ve çocukları, arazide çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız mağduriyet yaşarken köy ve mezralara inen tırtıllar evleri de işgale başladı. Bölgenin orman dokusunu tahrip eden tırtıllar, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor." dedi.

"BÖLGENİN İLAÇLANMASI ARILARA ZARAR VERİR"

Bölgede bulunan yaklaşık 3 bin civarında arı kolonisinin genel ilaçlama yapılması durumunda zarar göreceğini savunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bölge ziyaretimizin ardından yetkililerle yaptığımız görüşmede durumu paylaştık. Yapılan açıklamada tırtılların altın kelebek denilen bir tür olduğu, ağaçlardan toprağa inme dönemine girdikleri söylendi. Arı, kuş ve böcek popülasyonunun etkilenmemesi, tabii dokunun bozulmaması amacıyla herhangi bir ilaçlama olmayacağı, bölgeye çok sayıda kuş yuvası yerleştirileceği, keklik ve karınca salınacağı aktarıldı."

Tırtıl istilasına uğrayan köylerde kuş, keklik ve karıncalarla önlem alınacak

Tırtılların saldırı algısı ile üzerlerindeki dikenleri insanlara fırlattığını öğrendiklerini belirten Şimşek, "Tırtıllar savunma amacıyla hareket ettiklerinden insanlar üzerinde alerjik etkenler, kaşıntı ve deri tahribatı yapıyor." diye konuştu.

Şimşek, yaklaşık bir ay içerisinde pupa dönemine girildiğinden bölgede tırtılların etkisinin biteceğini sözlerine ekledi.

Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
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