Tiyatro ve müze sayfası

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan hoş vakit geçirmelerine imkan vermek amacıyla ülkedeki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredilebileceği linkleri derlediklerini bildirdi. İnternet sayfasında kültür sanat tarihinin en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ile çeşitli illerdeki Devlet Tiyatrolarının sahnelendiği oyunlara ücretsiz ulaşılabileceğini belirten Selçuk, “Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen vakti çocuklar için keyifli ve verimli hale getirmek amacıyla kültür, sanat ve tarih müzeleri ile çocuk tiyatrolarının linkleri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandı. Online müze ve tiyatroların, çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunmasını umuyorum” ifadesini kullandı.



