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26.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Tiyatro ve müze sayfası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs nedeniyle çocukların evde geçirdiği vakti keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleriyle çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandığını duyurdu.

Tiyatro ve müze sayfası

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan hoş vakit geçirmelerine imkan vermek amacıyla ülkedeki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredilebileceği linkleri derlediklerini bildirdi. İnternet sayfasında kültür sanat tarihinin en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ile çeşitli illerdeki Devlet Tiyatrolarının sahnelendiği oyunlara ücretsiz ulaşılabileceğini belirten Selçuk, “Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen vakti çocuklar için keyifli ve verimli hale getirmek amacıyla kültür, sanat ve tarih müzeleri ile çocuk tiyatrolarının linkleri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandı. Online müze ve tiyatroların, çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunmasını umuyorum” ifadesini kullandı.

Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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