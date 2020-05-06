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06.05.2020 - 17:56 | | DHA

Tokat'ta 2 mahalle karantinaya alındı!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı 2 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Tokat'ta 2 mahalle karantinaya alındı!

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahallelerinde bu gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Karantina öncesi belediye ekipleri, mahallelerin ara yollarına kum dökerek, kapatmaya başladı.

Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada, “corona virüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfsısıhha Kurulu’nun 27 ve 72’inci maddeleri kapsamında, Erbaa ilçesi Kuruçay ve Ziya Gökalp Mahallelerinde 07.05.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

 

 

 

 

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