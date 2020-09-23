Tokat'ta ailesini korumak isteyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalabilecek

Vali Ozan Balcı, beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleriyle 'Sağlık için hepimiz için' sloganı ile koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını denetledi. Denetimlerde Vali Balcı ve beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu.

Tokat'ta maske konusunda başarılı olduklarını belirten Vali Balcı, "Tokatlı hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Sosyal mesafe konusunda da dikkat ediliyor. Ben il valisi olarak bundan mutluyum. İnsanlarımızın alınan kararlara ve dikkat edilmesi gereken hususlara uyulmasından dolayı mutluyum. Sosyal sorumluluk gereği sadece kendimize değil, bütün topluma karşı biz mesulüz. Toplumda yaşadığımız insanlar arasında kronik hastalarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız var. O yüzden birbirimizi korumamız lazım" diye konuştu.

Evde karantina uygulamalarının devam ettiğini belirten Vali Balcı, "Hastalarımızın evde karantinaya uymalarını rica ediyorum. Kurallara uymayanlar mecburi yurtlara alınacak. Ayrıca evde karantinada kalamayacağını, diğer çoluk çocuğuna zarar vereceğini düşünen varsa onlar da gönüllü olarak yurtlarda kalabilir. Ancak şu anda yurtlarda kalan hiçbir vatandaşımız yok" dedi.