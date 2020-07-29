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29.07.2020 - 23:15 | | DHA

Tokat'ta bir köye corona virüs karantinası

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ta bir köye corona virüs karantinası

Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar üzerine koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Kat köyü karantinaya alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kat köyünde 30 Temmuz 2020 saat 24.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Dünürü ve yakınları tarafından sopalarla darbedildiği anlar kameradaAdana'da, petshop işletmecisi Mehmet Tunçkıran, iş yerini basan dünürü A.H.S. ve yakınları tarafından sopalarla dövüldü. Tunçkıran'ın yaralandığı olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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