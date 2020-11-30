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30.11.2020 - 14:16 | | DHA

Tokat'ta diş teknisyeni, evinde ölü bulundu

Tokat'ta, diş teknisyeni Kadim A.'nın (46), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu.

Tokat'ta diş teknisyeni, evinde ölü bulundu

Olay, Ali Paşa Mahallesi 28'inci Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Özel klinikte diş teknisyeni olarak çalışan Kadim A.'dan dünden beri haber alamayan arkadaşları, yalnız oturduğu evine geldi. Kapı açılmayınca Kadim A.'nın arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çilingire açtırarak, girdikleri evde diş teknisyenini hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadim A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Kadim A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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