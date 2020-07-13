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13.07.2020 - 11:15 | | DHA

Tokat'ta düğün sonrası şok! Gelin ve damat dahil 5 kişide koronavirüs çıktı

Tokat'ta, düğünün ardından aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelin ve damat ile temasta bulunan 70 kişi, evlerinde izole edildi.

Tokat'ta düğün sonrası şok! Gelin ve damat dahil 5 kişide koronavirüs çıktı

Turhal ilçesinde, 5 gün önce düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin testleri pozitif çıktı. Yeni evli çift ile 3 kişinin koronavirüs tedavisine başlandı. Düğün görüntüleri izlenerek, gelin ve damat ile yakın temasta bulunduğu tespit edilen 70 kişi ise evlerinde izole edildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyon!İstanbul'da mahkemeler tarafından aranan kişilere yönelik operasyonda 225 şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 6 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte bir tabanca, mermiler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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