13.10.2020 - 12:42 | | DHA/İHA
Tokat’ta feci kaza! Baba yaralandı oğlu hayatını kaybetti
Tokat’ta lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önünde giden traktörün römorkuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Örnek (25) öldü, babası Ahmet Örnek (64) ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Gaziosmanpaşa Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Dursun Örnek yönetimindeki 60 ZC 889 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp aynı yöne giden Bedrettin Genç yönetimindeki 60 HJ 814 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Örnek ile babası Ahmet Örnek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Örnek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Örnek'in de durumunun ağır olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.