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25.03.2020 - 11:40 | | DHA

Tokat'ta işçi servis minibüsü devrildi: 13 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ve 12 işçi yaralandı.

Tokat'ta işçi servis minibüsü devrildi: 13 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Zile-Turhal karayolu Bağlarpınarı köyü yol ayrımında yaşandı. Tayfur Kılıç (63), yönetimindeki 60 TV 115 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüsün kontrolünü kaybetti. Kılıç virajı alamayınca, minibüs ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 12 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen minibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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