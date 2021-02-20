Tokat'ta yangın! 7 iş yeri zarar gördü

Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan karşısında bir kuruyemiş dükkanında tüp patlamasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın kuruyemiş dükkanının yanında ve arka tarafında bulunan 7 iş yerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.









Yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, diğer iş yerlerinde hasar oluştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.









Eyüpoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybının olmadığını belirterek, "Ana caddeye bakan dükkanda tüp patlamasına bağlı olarak bir yangın çıktı. Hemen yanında 2 dükkana sıçradı. Akabinde hemen arkasındaki 3 dükkana daha sıçradı. Böylece toplamda 7 dükkanda yangın durumu ortaya çıkmıştır. Hamdolsun ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yangınla ilgili söndürme çalışmalarını yaptılar. Şu an yangın kontrol altına alındı." dedi.