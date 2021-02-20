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20.02.2021 - 02:12 | | DHA

Tokat'ta yangın! 7 iş yeri zarar gördü

Tokat'ta çıkan yangın 7 iş yerinde hasara neden oldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Tokat'ta yangın! 7 iş yeri zarar gördü

Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan karşısında bir kuruyemiş dükkanında tüp patlamasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın kuruyemiş dükkanının yanında ve arka tarafında bulunan 7 iş yerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Tokatta yangın 7 iş yeri zarar gördü


Yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, diğer iş yerlerinde hasar oluştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Tokatta yangın 7 iş yeri zarar gördü


Eyüpoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybının olmadığını belirterek, "Ana caddeye bakan dükkanda tüp patlamasına bağlı olarak bir yangın çıktı. Hemen yanında 2 dükkana sıçradı. Akabinde hemen arkasındaki 3 dükkana daha sıçradı. Böylece toplamda 7 dükkanda yangın durumu ortaya çıkmıştır. Hamdolsun ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yangınla ilgili söndürme çalışmalarını yaptılar. Şu an yangın kontrol altına alındı." dedi.

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