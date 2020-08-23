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23.08.2020 - 14:27 | | İHA

Tokat’taki feci kazadan bir gün önce sözlendiği ortaya çıktı!

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydan gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, genç kadının kazadan bir gün önce sözlendiği öğrenildi.

Tokat’taki feci kazadan bir gün önce sözlendiği ortaya çıktı!

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde tırla Citroen marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Seda Yıldız (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seda Yıldız’ın kazadan bir gün önce sözlendiği öğrenildi. Genç kadının cenazesi Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde sabah saatlerinde toprağa verildi.

TEKSTİL ÇALIŞANLARININ İÇİNDE BULUNDUĞU ARAÇ KAZA YAPMIŞTI

Reşadiye ilçesi Tokat- Erzincan D-100 karayolu Karlıyayla köyü yakınlarında kaza; ilçede faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi ortaklarından Köksal Kaya yönetimindeki 60 RC 560 plakalı otomobilin virajı almayarak karşı yöne geçerek Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı tır ile çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada, otomobil sürücüsü Kaya ile Özlem Gürbüz, Fatma Demir, Seda Yıldız hayatını kaybetti. Yaralılar Yeşim Kuzucu, Nurgül Akpınar, Cansel Korkmaz’ın tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ederken, tır şoförü Ayhan Gündüz’ün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

 

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