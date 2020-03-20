TOKİ İstanbul Başakşehir 500 konut için kura çekilişi! TOKİ Başakşehir kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimi internet üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile devam ediyor. TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınları takip etmek isteyen vatandaşlar yayının gerçekleştirildiği sosyal medya hesaplarını araştırmaya devam ediyor.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir'de toplamda 500 konut için kura çekimi 10:00'da başladı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ resmi sitesi üzerinden kura sonuçları sorgulanabiliyor.

TOKİ kuralarını canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar TOKİ, Facebook, Twitter ve Youtube hesapları üzerinden kura çekilişini canlı olarak talip edebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde bugüne kadar 18 projenin kura çekilişi tamamlandı. Kura çekilişi tamamlanan iller arasında Ankara, İstanbul, Kocaeli İzmir, Kayseri, Sakarya ve Bursa illerinde gerçekleştirildi. TOKİ kura sonuçları http://talep.toki.gov.tr/ adresi üzerinden hangi il ve proje için başvuru yaptıysanız bu seçenekleri otomatik olarak seçtikten sonra kura sonuçlarına ulaşabileceksiniz