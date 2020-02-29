TOKİ İzmir, Muğla kura çekiliş sonuçları | TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 221 proje için kuralar 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilmeye başlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kuralar İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilecek olan 750 konut için yapıldıktan sonra son olarak Muğla'da gerçekleştirilecek olan 500 konut için kura çekilişi dün yapıldı. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. 24 Şubat tarihinde İzmir'de gerçekleştirilecek olan projeler için yapılan kura çekilişleri tamamlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Karabağlar, Seferihisar, Aliağa, kura çekimi tamamlandı. Dün Muğla'da gerçekleştirilecek olan 500 konut için yapılan kura çekilişininde tamamlanmasının ardından vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki İstanbul, ve Ankara'da kuralar ne zaman çekilecek. Kura sonuçları nasıl sorgulanır?
İSTANBUL VE ANKARA'DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul, Ankara'da kuraların ne zaman çekileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek