TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu sonunda yanıt buldu. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren 100 bin sosyal konut projesinde başvurular 16 Aralık 2019 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuruların alınmasının ardından vatandaşlar tarafından kuraların çekileceği tarhler merak içerisinde araştırılmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından Türkiye'de gerçekleştirilecek olan 221 projenin gerçekleştirileceği il ve kura çekiliş tarihleri resmen açıklandı. Peki TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek? İşte il il TOKİ kura tarihleri...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

221 proje için belirlenen kura takvimi ile hak sahipleri belirlenecek. İlk kura ise İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat tarihinde yapılacak.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL KURALARI MART AYINDA YAPILACAK

100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konuta 375 bin 953 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar mart ayında yapılacak.

İstanbul’da ilk kura, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni ise 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak.

BAŞKENTTE YEDİ PROJEDE KURA YAPILACAK

Başkent Ankara’da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura yapılacak. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura ise Ankara Sincan’da talep toplanan 2 bin 300 konut için 6 Martta olacak.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldı Gaziantep Şahinbey projesinde 30 Mart tarihinde kura törenleri olacak.

Diyarbakır Yenişehir projesinde 2 Nisan, Batman merkez projesinde 3 Nisan, Adana Sarıçam projelerinde 27 Mart, Trabzon Merkez 7 Mayıs, Konya Selçuklu 5 Mart, Sakarya Adapazarı 10 Mart, Kocaeli İzmit 11 Mart, Antalya merkez 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü projelerinde 1 Nisan, Van Erciş 9 Nisan, Elazığ Projelerinde 14 Nisan, Malatya projelerinde 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projelerinde 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projelerinde 7 Mayıs, Erzurum Merkez 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projelerinde 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projelerinde 30 Haziran tarihlerinde kura yapılacak.