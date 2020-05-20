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20.05.2020 - 09:46 |

TOKİ kura çekilişi canlı yayını! Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Şırnak, Şanlıurfa ve Hakkari için kura çekimi gerçekleştirilecek. 100 bin konut projesine başvuru yapanlar ise kura çekilişi canlı yayının ve sonuçlarının nerede olacağını araştırıyor. Peki TOKİ kura canlı yayını nerede olacak? TOKİ Şırnak, Şanlıurfa ve Hakkari kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi canlı yayını! Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

100 bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuru yapanlar heyecanla kura çekimlerini bekliyorlar. Hakkari ve Şanlıurfa için ise bugün kura çekimi yapılacak. TOKİ kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor. Başvuru yapanlar kuraların gerçekleştirileceği zamanı araştırıyorlar. Peki TOKİ Şanlıurfa ve Hakkari kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şırnak TOKİ kura çekilişi saat 10:00'da yapılacak.

Hakkari TOKİ kura çekimi 11:00’de yapılacak.

Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi saat 13:00’da gerçekleşecek.

TOKİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ’nin Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram sayfalarından kura çekimi canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişlerin gerçekleştirilmesinden sonra sonuçlar açıklanacak.

İtfaiye ekiplerinden Silivri'de yılan operasyonuİstanbul Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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